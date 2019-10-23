Войти | Зарегистрироваться
19:30

среда,
23 октября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Черкащине освятили храм УПЦ, который верующие строили более 20 лет

23.10.2019 / 17:51
На Черкащине освятили храм УПЦ, который верующие строили более 20 лет
Черкасская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Старый храм, возведенный в селе еще до революции, был уничтожен в 30-е годы прошлого века

В Черкасской области в селе Ташлык освятили храм Украинской Православной Церкви в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, строительство которого началось 23 года назад.

Чин освящения и Божественную литургию в новопостроенном храме возглавил митрополит Черкасский и Каневский Софроний, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии.

Старый храм, возведенный в селе еще до революции, был уничтожен в 30-е годы прошлого века. Строительство нового храма началось 23 года назад, когда настоятелем в приход был назначен ныне покойный протоиерей Василий Одородько.

Со временем стены начали давать трещины и возникла угроза разрушения. За спасение храма взялся молодой настоятель Тарасий Телепчук, которому активно помогала вся церковная община.

Владыка Софроний поблагодарил всех, кто приложил усилия к завершению строительства и вручил благотворителям церковные награды.

Источник: Inpress.ua
храм, черкасская область, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.