Греческий митрополит считает, что за церковным кризисом стоит политика

Политики всегда подталкивают Церковь к служению своим интересам, создавая кризисы.

Об этом рассказал митрополит Керкирский и Паксийский Нектарий (Довас), сообщается на греческом сайте enimerosi.com.

«Я не знаю, оказывалось ли на Архиепископа Иеронима давление и как на него оказывалось давление. Однако, я думаю, что, должно быть, было какое-то серьезное вмешательство Вселенского Патриарха Варфоломея», – подчеркнул митрополит Нектарий.

По мнению архиерея Элладской Церкви, за возникшим в Православии кризисом стоит большая политика, а церковные раздоры и разногласия вместе с геополитическими перестановками представляют большую опасность для Греции.

«Всегда в истории за церковным кризисом следовала политика. К сожалению, политики всегда подталкивают Церковь к служению своим интересам, и, создавая кризисы среди нас, они имеют возможность вывести кризисы на другие уровни», – отметил владыка Нектарий.

Он также обратил внимание на то, что ни одна другая Поместная Православная Церковь, кроме Элладской, не признала ПЦУ.