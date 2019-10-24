На Одещине в храме УПЦ совершили литургию на гагаузком языке

На Одещине в села Котловина в Свято-Успенском храме 23 октября совершили Божественную литургию на гагаузском языке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, митрополит Одесский и Измаильский благословил совершение такого богослужения, так как для большей части жителей села гагаузский – это родной язык.

Организатором такого богослужения стал настоятель храма протоиерей Андрей Капсамун.

Возглавил литургию протоиерей Петр Келеш в сослужении духовенства Одесской и Комратской епархий Молдавской Православной Церкви.

За богослужением молились прихожане храма, жители села и многочисленные паломники из близлежащих гагаузких сел.

*** Гагаузский язык – язык тюркского народа на Балканском полуострове. Современная территория проживания гагаузов – Одесская область Украины и юг Молдавии, а также частично на землях Болгарии, Греции и Румынии. Гагаузы – православный народ.