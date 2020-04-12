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В Одессе УПЦ передала медикам «скорой помощи» средства защиты и дезинфекторы

12.04.2020 / 18:05
В Одессе УПЦ передала медикам «скорой помощи» средства защиты и дезинфекторы
Одесса Источник: Центр информации УПЦ
В сборе помощи приняли участие религиозные общины одесских храмов

Одесская епархия Украинской Православной Церкви передала очередную партию защитных и антисептических средств медикам подстанции скорой помощи пгт. Доброслав Лиманского района.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Одесской епархии, сотрудники подстанции, не имея достаточного количества защитных костюмов и респираторов, сами обратились в Гуманитарный центр Одесской епархии.

Викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор, в ответ на просьбу сотрудников подстанции Скорой помощи в пгт. Доброслав Лиманского района Одесской области, передал врачам медицинские маски, респираторы, защитные медицинские костюмы и расходные материалы, а также дезинфекторы для рук и автомобилей.

«9 апреля 2020 года на мобильный номер Гуманитарного центра Одесской епархии УПЦ в Viber поступило письмо такого содержания: Здравствуйте! Я сотрудник Скорой помощи, работаю в Одесской области, Лиманский район в пгт. Доброслав. К сожалению, нас не обеспечивают в достаточном количестве защитными костюмами и респираторами повышенной защиты ffp2 и ffp3. На сутки на смену заступает 3-4 человека. На данный момент у нас всего лишь несколько защитных костюмов и по одной маске у врача и фельдшера (водитель и санитарка не имеют ничего), которые нам приходится обрабатывать спиртовым и хлористым раствором. Прошу Вас, если есть возможность, помогите нам с костюмами и респираторами», – сообщили в епархиальной пресс-службе.

В этот же день митрополит Одесский и Измаильский Агафангел благословил Гуманитарному центру епархии оказать помощь медикам Доброслава.

В сборе помощи приняли участие религиозные общины одесских храмов иконы Божией Матери «Курская-Коренная» Знамение, преподобного Агапита Печерского, вмч. Георгия Победоносца на 411-й батареи и Свято-Иверского мужского монастыря.

Врачи поблагодарили владыку Агафангела за понимание всей сложности ситуации и отклик на просьбу о поддержке.

Источник: Inpress.ua
медики, Одесса, УПЦ
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