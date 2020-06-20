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На могиле Склифосовского в Полтаве прошла панихида УПЦ о всех почивших медиках края

20.06.2020 / 15:55
На могиле Склифосовского в Полтаве прошла панихида УПЦ о всех почивших медиках края
Полтава Источник: Центр информации УПЦ
На могиле Склифосовского помолились обо всех почивших медиках Полтавской епархии

Накануне дня медиков Украины, который отмечают в этом году 21 июня, на могиле Николая Склифосовского в Полтаве прошла панихида.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на страницу Полтавской епархии в Фейсбук, отслужил панихиду о всех почивших врачах Полтавщины на могиле выдающегося ученого и хирурга Николая Склифосовского митрополит Полтавский и Миргородский Филипп.

В панихиде приняли участие ученые и медики полтавских больниц.

Митрополит Филипп отметил большой вклад Склифосовского в отечественную медицину, поздравил всех врачей с профессиональным днем.

Владыка поблагодарил всех медиков за ту высокую миссию, которую они несут ради спасение людей, рискуя собственной жизнью, особенно в сегодняшних условиях пандемии коронавируса, пожелал Божьей помощи и благословил всех.

Источник: Inpress.ua
Полтава, УПЦ, день медика
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