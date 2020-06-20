Войти | Зарегистрироваться
15:17

суббота,
20 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ сообщают о мошенниках, которые собирают пожертвования на монастырь на Анниной Горе

20.06.2020 / 13:58
В УПЦ сообщают о мошенниках, которые собирают пожертвования на монастырь на Анниной Горе
Свято-Аннинский монастырь Источник: Центр информации УПЦ
В УПЦ сообщают о мошенниках, которые собирают пожертвования

На Буковине неизвестные собирают пожертвования на монастырь на Анниной Горе.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, при этом благословения на сбор средств для монастыря на Анниной горе ни от игуменьи обители Августы, ни от Черновицкого митрополита Мелетия не было.

«Внимание, недавно в социальных сетях появилась недостоверная информация о том, что женский монастырь в честь праведной Анны на Анниной горе в городе Вашковцы находится в затруднительном положении и нуждается в материальной помощи. Данная информация является недостоверной, ни игуменья Августа, ни митрополит Мелетий не давали благословения на сбор средств для святой обители», - сказано в сообщении.

В епархии просят верующих быть внимательными и не отправлять деньги на банковские карточки людей, которые объявляют сбор средств для монастыря на Анниной горе в городе Вашковцы.

По преданию, во время турецких набегов на Буковину молодая девушка Анна пыталась убежать от захватчиков, но турки окружили ее и загнали на гору. Девушка начала молиться о спасении, после чего земля разверзлась и поглотила ее, оставив на поверхности лишь длинные косы. В честь этого чуда, жители села воздвигли здесь крест и начали называть гору Анниной. Через некоторое время под горой забил источник с целебной водой.

Источник: Inpress.ua
мошенники, Буковина, УПЦ, Свято-Аннинский монастырь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 июня
19 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.