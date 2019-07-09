В Полтаве 13 июля верующие УПЦ отметят день памяти Горбаневской иконы Богородицы

В Полтаве 13 июля верующие Украинской Православной Церкви торжественно отметят день Горбаневской иконы Божией Матери, которая находится в Свято-Макариевском кафедральном соборе.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии.

Проведение торжеств состоится по графику: в 9.00 начнется торжественная Божественная литургия архиерейским чином в Свято-Макариевском кафедральном соборе; 11.00 - 11.30 - переезд участников крестного хода автобусами от собора к месту начала шествия; 11.30 - 12.00 - Крестный ход в Горбаневский женский монастырь; 12.00 - 13.00 - Молебен с чтением акафиста у святого источника.