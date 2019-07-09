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Адвокат - о переводе парафии УПЦ под Киевом в ПЦУ: Это демонстративный плевок в сторону Конституции

09.07.2019 / 15:55
Адвокат подчеркивает, что социальную напряженность провоцируют местные власти

Власти поселка Иванков в Киевской области незаконно пытаются захватить храм Украинской Православной Церкви.

Об этом на своей странице в Facebook пишет адвокат Максим Могильницкий, сообщают «Вести».

Как пишет юрист, пятнадцать депутатов сельсовета проголосовали за старт процедуры приобретения прав коммунальной собственности на храм. Основанием для этого называют рост социальной напряженности и отсутствие у общины УПЦ правоустанавливающих документов на храм.
Могильницкий отмечает, что это не первая попытка "прихватизировать" церковь. По его словам, речь идет о том, что организованная группа лиц, в состав которой входят депутаты сельсовета и другие неустановленные личности планируют лишить верующих права собственности на храм.

Адвокат подчеркивает, что социальную напряженность провоцируют как раз власти, которые «под разговоры о патриотизме, науськивают верующих ПЦУ, у которой своих храмов нет, на тех, у кого храмы имеются», пишет издание. А что касается правоустанавливающих документов - по словам Могильницкого, безосновательно требовать документы на любой объект недвижимости нельзя. К тому же свидетельство о праве собственности на храм выдает именно сельсовет.

«Депутаты и чиновники просто не могут этого не знать. Зачем тогда ходят и требуют? Других проблем, судя по всему, в поселке больше нет», - написал адвокат.

«Очевидно, что сельсовет, в данном случае, отстаивает интересы ПЦУ и Киевского Патриархата, подвергая дискриминации верующих Украинской Православной Церкви. Иными словами, власть не понижает градус конфликта, но прилагает усилия для того, чтобы закипело и рвануло как следует», - добавил Могильницкий.

Адвокат убежден, что решение сельсовета не только является «демонстративным плевком в сторону Конституции Украины», ущемляющим права верующих одной Церкви в угоду интересам прихожан другой. Оно уже само по себе является доказательством преступлений, совершенных всеми, кто причастен к его инициированию и продвижению.

«Пусть их личности следствие устанавливает. А мы добьемся проведения всех процедур, предусмотренных законом. Вплоть до реальных сроков наказания. Но и этого, считаю, недостаточно. О деяниях указанных лиц неплохо бы узнать международным организациям, защищающим свободу совести и вероисповедания. И мы с коллегами из Адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" проследим за тем, чтобы узнали. А то ведь несправедливо получается! Мы тут изо всех сил ими гордимся, а иностранцы такой возможности лишены», - иронизирует юрист.

Могильницкий также выразил сожаление, что ни один из депутатов, воздержавшихся от голосования, не высказался в поддержу верующих УПЦ.

«А ведь эти люди жителями Иванкова являются. Они тех депутатов тоже выбирали. По факту же, народные избранники этот самый народ защищать не торопятся», - резюмировал адвокат.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, пцу, захват храмов, Иванков
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