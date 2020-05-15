Митрополит Лука спросил у министра-сокурсника, когда откроют церкви

Митрополит Лука обратился к своему сокурснику – министру здравоохранения, чтобы он дал обоснование этапам выхода из карантина.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука написал в своем Телеграм-канале.

«Я бы хотел обратиться к своему сокурснику, человеку, с которым мы вместе учились и слушали лекции одних и тех же профессоров - министру здравоохранения Максиму Степанову, чтобы он, как лидер медицинской общественности и представитель власти, дал обоснование тем этапам выхода из карантина, которые нам предлагает Кабинет Министров», - написал владыка Лука.

Запорожский митрополит подчеркнул, что людям важно знать мнение авторитетных специалистов.

«Люди желают увидеть и услышать авторитетное мнение думающих и образованных людей – вирусологов, эпидемиологов, ученых, которые действительно понимают суть проблемы.

Нам нужно понять действительно ли, все эти меры направлены на заботу о здоровье человека или же речь идет о воспитании серой массы, у которой должна быть атрофирована всякая мыслительная способность. Читая постановления по поводу коронавируса, складывается впечатление, что они рассчитаны на людей, которые не умеют думать. А думающим же людям необходим круглый стол, в котором могли бы принять участие священнослужители, ученые - медики, народные депутаты, представители власти и силовых структур», - отметил архиерей.