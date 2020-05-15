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Кабмин уволил трех заместителей министров

15.05.2020 / 12:48
Кабинет Министров уволил с должностей трех заместителей министров, в частности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Владимира Головатенко.

Соответствующее распоряжение № 516-р опубликовано на Правительственном портале.

"Освободить Головатенко Владимира Викторовича от должности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти", - говорится в документе.

Также другим распоряжением № 517-р Кабмин освободил Руслана Калинина от должности заместителя министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины по собственному желанию.

Кроме того, согласно распоряжению № 518-р, Александр Терещенко освобожден от должности заместителя Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в связи с переходом на другую работу. В то же время распоряжением № 520-р Терещенко назначен заместителем министра по делам ветеранов Украины.

Напомним, Головатенко был назначен на должность в ноябре 2019 года, Калинин - в декабре 2019 года, Терещенко - 6 сентября 2019 года.

Источник 

Кабмин, увольнение, заместитель министра
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