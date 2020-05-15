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На Кировоградщине верующие УПЦ отстояли свой храм, который пытались захватить представители ПЦУ

15.05.2020 / 12:56
На Кировоградщине верующие УПЦ отстояли свой храм, который пытались захватить представители ПЦУ
Александрийская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Религиозная община УПЦ готовит соответствующий судебный иск о защите своих конституционных прав

В Кировоградской области, в селе Чечелиевка, 14 мая верующие Украинской Православной Церкви отстояли свой храм.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Александрийской епархии, представители ПЦУ пытались захватить Свято-Покровский храм УПЦ.

«Благодаря активной позиции членов местной религиозной общины, неравнодушного духовенства и верующих, провокационная попытка передачи храмового здания и материальных ценностей новообразованной религиозной организации ПЦУ не увенчалась успехом.

На требования представителей ПЦУ отдать ключи от храма, настоятель и присутствующие отреагировали решительным отказом: предложили рейдерам обратиться в суд для решения их претензий. Свято-Покровская община Чечелиевки, еще раз доказала свою верность Украинской Православной Церкви», - сообщили в епархии.

Отмечается, что религиозная община УПЦ готовит соответствующий судебный иск о защите своих конституционных прав.

Как сообщалось ранее, Кировоградская ОГА без согласия и уведомления верующих тайно перерегистрировала в ПЦУ две религиозные общины Александрийской епархии, в том числе Свято-Покровскую общину в селе Чечелиевка. Архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп подчеркнул, что верующие и настоятели храмов УПЦ настроены решительно и, как законопослушные граждане Украины, будут «отстаивать свои убеждения, свои интересы и свою правоту» в законном порядке.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ, Кировоградщина
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