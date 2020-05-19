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Украинцы ответили, как бы голосовали за Зеленского и Порошенко год спустя

19.05.2020 / 14:52
Если бы украинцам снова пришлось голосовать во втором туре президентских выборов, то 75% избирателей поддержали бы действующего президента Владимира Зеленского.

В то же время 25% проголосовали бы за пятого президента и его конкурента на выборах год назад Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" от 12-13 мая

Дословно: "Как и год назад, если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% - проголосовали за Порошенко.

Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Юрия Бойко (ОПЗЖ) и Юлии Тимошенко ("Батькивщина")".

По результатам опроса, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то в первом туре 39,3% респондентов проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Кроме того, 13,9% поддержали бы Бойко, 13,3% - Порошенко, 8,6% - Тимошенко, 5,9% - Игоря Смешко ("Сила и честь").

Отмечается, что поддержка других кандидатов ниже 5%. Еще около 8% - не определились.

Опрос проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности не более 1,8%.

Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

Напомним, в первом туре выборов 31 марта 2019 года за Зеленского проголосовали 30.24% избирателей. Во втором туре 21 апреля 2019 года Зеленского поддержали 73,22% избирателей.

По результатам опроса КМИС, которое проводили в конце апреля 2020 года, если бы первый тур президентских выборов состоялся в конце апреля, то 42,6% избирателей, которые определились с кандидатом, поддержали бы действующего президента Владимира Зеленского.

Источник

голосование, выборы, опрос, Порошенко, Зеленский
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