В Северодонецкой епархии будут молиться о прекращении лесных пожаров

На Луганщине начались масштабные лесные пожары, которые быстро распространяются из-за порывов ветра и сильной жары.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Северодонецкой епархии, митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим (Барановский) благословил келейно читать акафист иконе Божией Матери «Неопалимая Купина».

«В таких катастрофических ситуациях совместная сугубая молитва нужна особо, чтобы призвать Божию милость, заступничество Богородицы, и уберечь жителей региона от беды», – говорится в сообщении.

Как сообщается в СМИ, пожар начался днем 6 июля возле села Осколоновка Новоайдарского района на территории двух лесничеств. 7 июля пожар удалось локализовать, но из-за порывистого ветра и жары до +38 огонь вышел из-под контроля и распространился на село Смоляниново Новоайдарского района. Пожар уничтожил более сотни дачных строений и жилых домов, есть жертвы.