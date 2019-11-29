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Четыре греческих митрополита обратились к Варфоломею с письмом о необходимости Всеправославного Собора

29.11.2019 / 17:25
Четыре греческих митрополита обратились к Варфоломею с письмом о необходимости Всеправославного Собора
Источник: Центр інформації УПЦ
Ранее о необходимости созыва Собора по «украинскому вопросу» заявляли глава Албанской Православной Церкви архиепископ Анастасий, патриарх Антиохии Иоанн X, Сербская Православная Церковь, Собор Польской Церкви и многие другие иерархи Православных Церквей

Митрополиты Элладской Православной Церкви Серафим Пирейский, Серафим Кифирский, Косма Этолийский и Андрей Коницкий просят созвать Вселенский Собор по «украинскому вопросу».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Orthodoxtimes», они написали общее письмо Константинопольскому Патриарху Варфоломею и представителям 13 других Поместных Церквей.

Ранее о необходимости созыва Собора по «украинскому вопросу» заявляли глава Албанской Православной Церкви архиепископ Анастасий, патриарх Антиохии Иоанн X, Сербская Православная Церковь, Собор Польской Церкви и многие другие иерархи Православных Церквей.

21 ноября Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви патриарх Феофил III предложил собрать Всеправославное совещание в Иордании для обсуждения автокефалии ПЦУ.

Глава Элладской Православной Церкви архиепископ Иероним отклонил это предложение, заявив, что право созыва Всеправославного Собора имеет только Константинопольский патриарх.

 

Источник: Inpress.ua
упц, пцу, Патриарх Варфоломей
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