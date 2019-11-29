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В Церкви рассказали, как не превратить пост в «духовную диету»

29.11.2019 / 17:37
В Церкви рассказали, как не превратить пост в «духовную диету»
Игумения Арсения Источник: Центр інформації УПЦ
Степень и меру воздержания православные согласовывают со своим духовником, исходя из своих жизненных обстоятельств. Например, для детей, больных и беременных, для тех, кто работает в напряженном ритме или учится, пост послабляется

Настоятельница монастыря в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в селе Большая Ольшанка на Киевщине, игумения Арсения (Воспянская) поделилась советами, как правильно провести время Рождественского поста.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом игумения Арсения рассказала телеканалу «Интер».

«Рекомендую обязательно взять благословение у духовника, у священника на пост. Благословение дает человеку понимание и меру того, как надо поститься. Обязательно нужно молиться перед трапезой и благодарить Бога после трапезы, которую он нам дал.  Когда-то я про читала у митрополита Антония Сурожского, что еда – это любовь Божия, ставшая съедобной», - отметила матушка Арсения.

*** Рождественский пост продлится с 28 ноября по 6 января включительно.

Этот пост также называют Филипповым или «Филипповка», потому что он начинается после 27 ноября, дня памяти святого апостола Филиппа.

В дни Рождественского поста верующие не едят мясные, молочные продукты и яйца.

Степень и меру воздержания православные согласовывают со своим духовником, исходя из своих жизненных обстоятельств. Например, для детей, больных и беременных, для тех, кто работает в напряженном ритме или учится, пост послабляется.

Источник: Inpress.ua
упц, рождественский пост
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