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В Раде планируют существенно уменьшить концентрацию земельных угодий в одни руки

29.11.2019 / 17:59
В законопроекте об открытии рынка земли планируют существенно уменьшить концентрацию земельных угодий в одни руки. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам аграрной политики Николай Сольский.

Он отметил, что каждая вторая правка, представленная ко второму чтению проекта, касается изменений по концентрации.

"Уменьшение по концентрации - оно будет существенное. Каждая вторая правка касается изменений по концентрации. Разлет огромен. То, что я видел - от пару сотен гектаров в одни руки до ста тысяч, условно. Поэтому есть и тысяча, и пять, есть в процентах от страны (правки, - ред.) ", - сообщил Сольский.

По словам нардепа, пока неизвестно, каким будет решение комитета по размерам концентрации земельных угодий в одни руки.

"У нас даже от одних и тех же фракций есть разные правки. От "Слуги народа" есть разные правки по концентрации. От депутатов от других фракций - тоже между ними есть различные правки. Это просто нужно время найти что-то среднее... за что проголосуют и что будет конструктивным для всех", - добавил парламентарий.

Напомним, Сольский заявил, что законопроект об обороте земли получил более двух тысяч правок. Он добавил, что в среду срок подачи поправок к законопроекту об обращении земли завершился.

Так, данные опроса КМИС свидетельствуют, что принятие Верховной радой закона о рынке земли в первом чтении поддержали 29% украинцев, не поддержали вдвое больше респондентов - 64%.

Источник

земля, ВР, продажа земли
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