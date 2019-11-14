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Как Рада землю "продавала"

14.11.2019 / 09:14
В среду, 13 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену моратория на продажу земли в Украине с 1 октября 2020 года.
 

Во время обсуждения депутаты спорили, блокировали трибуну и кричали "Ганьба!".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что во время подготовки законопроекта ко второму чтению будет внесена поправка о запрете продажи земли иностранцам.

Эмоции этого дня в фотографиях Укринформа:

Источник

земля, ВР, продажа земли
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