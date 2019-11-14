Как Рада землю "продавала"

Во время обсуждения депутаты спорили, блокировали трибуну и кричали "Ганьба!".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что во время подготовки законопроекта ко второму чтению будет внесена поправка о запрете продажи земли иностранцам.

Эмоции этого дня в фотографиях Укринформа:

Источник