Как Рада землю "продавала"

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Монахи Святогорской лавры выступили против незаконного строительства спорткомплекса возле монастыря13.11.2019 / 11:26По словам владыки, под новый проект были переданы 17 га земли, в том числе заливные луга с внесёнными в Красную книгу Украины травами и роща реликтовых 500-600-летних дубов. Эти земли входят в состав Национального природного парка «Святые горы» и могут быть отведены под строительство только после соответствующего решения Кабинета министров Украины
В УПЦ объяснили, почему Патриарх Варфоломей не хочет нести личную ответственность за признание ПЦУ12.11.2019 / 10:49Последние новости рубрики
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НАБУ и САП планируют вручить подозрение Бахматюку
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