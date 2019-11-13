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В Днипре стартовал фестиваль кукольных театров

13.11.2019 / 09:17
В Днипре начался Четвертый международный фестиваль кукольных театров «Днипро Паппет Фест». В этом году он проходит в новом формате: спектакли будут идти в течение всего театрального сезона 2019 - 2020.

Об этом сообщает пресс-служба Днипровского городского совета.

Открыл фестиваль спектакль «Гамлет» Харьковского государственного академического театра кукол им.В.А.Афанасьева. Он прошел во Дворце детей и юношества с аншлагом: зрители заполнили даже проходы к сцене.

«Мы продолжаем работать над спектаклем, потому что очень сложный материал и кажется, что нужно возвращаться, дорабатывать и «разговаривать» с ним ... «Гамлет» - это часть трилогии. Первый спектакль по Шекспиру у нас был «Король Лир» и тоже о человеке, который был у власти, и о том, какие метаморфозы происходят с ним», - отметила главный режиссер театра Оксана Дмитриева.

По её словам, спектакль впервые показали за пределами Харькова.

Дмитриева рассказала, что пьесу Шекспира трупа выбрала, ибо именно в ней освещаются вопросы, как устроен мир и чем руководствуется человек, когда становится во главе страны. Работа над «Гамлетом» продолжалась примерно полгода.

В общей сложности, в течение «Днипро Паппет Феста» на днепровских сценах покажут 8-9 спектаклей. Уже есть договоренности с театрами Львова, Черкасс, Николаева и Гданьска (Польша).

«Для нас было важно сделать фестиваль более удобным. Ранее зрителю приходилось посмотреть за три-четыре дня десять-двенадцать спектаклей. Мы решили, что будет лучше, чтобы фестиваль проходил в течение всего театрального сезона и раз в месяц, увидев логотипы «Днипро Паппет Фест» или «Культурная столица», зритель мог выбрать спектакли и понять, что будет интересно, чтобы обязательно на них сходить и посмотреть», - рассказал руководитель фестиваля, директор КЗК «Днипровский городской театр кукол «Театр актера и куклы» заслуженный деятель искусств Украины Валентин Фетисов.

Одной из особенностей фестиваля также стало то, что спектакли в основном ориентированы на взрослого зрителя - только два будут для семейного просмотра.

Источник

фестиваль, театр, Днипро
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