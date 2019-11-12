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Пьяный на "Лексусе" вылетел на тротуар в Киеве: погибла пешеход

12.11.2019 / 09:23
Вечером 10 ноября на проспекте Бажана в Киеве "Лексус" на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов: девушка погибла на месте, парня госпитализировали.

Об этом сообщают ДТП.kiev.ua в Facebook, а также пресс-секретарь полиции Дарницкого района Киева Евгений Ласкин.

Прямая речь Ласкина: "Авария произошла на проспекте Бажана, возле метро "Осокорки", в 23:15. Полицейские на месте происшествия установили, что произошло столкновение автомобилей "Рено" и "Лексус", вследствие чего "Лексус" в неуправляемом состоянии выехал за пределы проезжей части и на тротуаре совершил наезд на двух пешеходов.

По предварительным данным, 21-летний водитель "Лексуса" находился в состоянии алкогольного опьянения".

 

По данным ДТП.kiev.ua, "Лексус" двигался на большой скорости, после столкновения с автомобилем "Рено", который перестраивался правее, "Лексус" вылетел на тротуар.
 
 
 
В результате этого 20-летняя девушка погибла на месте.

23-летнего парня с множественными травмами госпитализировали.

 
 
Водителя "Лексуса" задержали. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
 
Источник
гибель, Киев, ДТП, Лексус
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