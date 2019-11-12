Пьяный на "Лексусе" вылетел на тротуар в Киеве: погибла пешеход

Об этом сообщают ДТП.kiev.ua в Facebook, а также пресс-секретарь полиции Дарницкого района Киева Евгений Ласкин.

Прямая речь Ласкина: "Авария произошла на проспекте Бажана, возле метро "Осокорки", в 23:15. Полицейские на месте происшествия установили, что произошло столкновение автомобилей "Рено" и "Лексус", вследствие чего "Лексус" в неуправляемом состоянии выехал за пределы проезжей части и на тротуаре совершил наезд на двух пешеходов.

По предварительным данным, 21-летний водитель "Лексуса" находился в состоянии алкогольного опьянения".

По данным ДТП.kiev.ua, "Лексус" двигался на большой скорости, после столкновения с автомобилем "Рено", который перестраивался правее, "Лексус" вылетел на тротуар.

В результате этого 20-летняя девушка погибла на месте.

23-летнего парня с множественными травмами госпитализировали.