В Киеве насмерть сбили двух велосипедистов

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева

Дословно: "21 декабря, около 17 часов, на Брест-Литовском шоссе (остановка общественного транспорта" Пролисок") произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet и двух велосипедистов".

От полученных травм двое велосипедистов (мужчина и женщина) погибли на месте ДТП.