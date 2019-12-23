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В Киеве насмерть сбили двух велосипедистов

23.12.2019 / 09:17
В Святошинском районе Киева водитель автомобиля Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева

Дословно: "21 декабря, около 17 часов, на Брест-Литовском шоссе (остановка общественного транспорта" Пролисок") произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet и двух велосипедистов".

От полученных травм двое велосипедистов (мужчина и женщина) погибли на месте ДТП.

 

 
 
 
 
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гибель, велосипедист, Киев, ДТП
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