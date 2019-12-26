Украинские католики провели праздничные Богослужения в честь Рождества

Ждали всех гостей, чтобы рассказать о храме, его истории и значении Рождества Христова.

Затем состоялась передача Национальной скаутской организацией “Пласт” Вифлеемского Огня. Миряне пришли, чтобы взять с собой свечи или фонари и забрать Огонь домой.

Продолжилось празднования Рождества Христова “Вестью ангела”, которая состоялась 25 декабря 2019 года в 16:00 на площади Героев Майдана. Можно было услышать лучшие всемирно известные рождественские песни, посоревноваться за рождественский тур в Европу в конкурсе ангельских костюмов, сделать красивые фото, а дети тем временем принимали участие в мастер-классах. Каждый желающий также смог сделать подарки защитникам Украины в рамках одноименной благотворительной акции.

Богослужение провели и в столичном соборе св. Александра.

Состоялась Рождественская служба и в Харьковском Римско-католическом костеле Успения Пресвятой Девы Марии.

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