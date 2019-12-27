Шулявский мост испытали на прочность – 30-тонные МАЗы проехали над головой Кличко

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

«Согласно проектной документации, есть перечень норм и стандартов, которым должны соответствовать технические характеристики нового моста. Для того, чтобы проверить соответствие заявленных характеристик конструкции - ее нагрузили. Проверка проходила в два этапа. - Этап динамической нагрузки и этап статической нагрузки», - сказал Кличко.

В соответствии с программой статических испытаний, было реализовано 12 схем погрузки пролетных строений путепровода.

При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали по Шулявскому мосту. Вес каждого грузовика - 30 тонн.

"Прошли испытания Шулявского путепровода. Пока по нему ездили восемь 30-тонников, мы со строителями стояли под мостом", - написал Кличко в Twitter.

Специальное оборудование во время нагрузок собрало необходимую информацию. Далее эксперты сравнят соответствие заявленных характеристик моста тем показателям, которые зафиксировала техника.

«И при условии соответствия всех норм и требований - в соответствии с заключениями экспертов, уже можно будет открывать технологический проезд по новому мосту. - Движение автотранспорта с улицы Вадима Гетьмана на улицу Довженко. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни», - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее Кличко заявлял, что движение Шулявским путепроводом планируют открыть в конце текущей недели.

Шулявский путепровод закрыли 17 марта на долгосрочную реконструкцию.

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