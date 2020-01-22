Кличко показал, как обустраивают съезды с Шулявского моста

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Технологическое движение по Шулявскому путепроводу мы открыли, но работы по его реконструкции - а именно обустройство съездов - продолжаются. Сегодня строители переобустраивают сети бытовой и дождевой канализации, осуществляют комплекс работ по сооружению левоповоротных съездов (с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта Победы на улицу Александра Довженко). Обустраивают и тротуары, и фундаменты опор освещения на подходах к путепроводу", - сообщил Кличко.

Также, по словам Кличко, уже демонтировали светофоры, установленные для организации дорожного движения по временным технологическим проездам.

Напомним, 28 декабря 2019 года мэр Киева Виталий Кличко открыл в Киеве движение автотранспорта по новому Шулявскому мосту.

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