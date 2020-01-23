Два самых молодых премьера мира: Гончарук похвастался фотографией из Давоса

Прямая речь: "Два самых молодых премьер-министра мира на одном фото (Санни Марин 34 года, Гончаруку - 35 ред). Прибыл в Швейцарию. И первая встреча в моем двухдневном рабочем визите в Давос - с премьер-министром Финляндии Санни Марин. К тому же, такого формата встреча двух премьер-министров Украины и Финляндии - первая за последние 5 лет".

Гончарук отмечает, что стороны обсудили вопросы усиления сотрудничества в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта "Финская поддержка реформы украинской школы".

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