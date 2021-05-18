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Всемирный экономический форум в Сингапуре отменили из-за COVID-19

18.05.2021 / 16:50
Всемирный экономический форум (ВЭФ), который должен был состояться 17-20 августа в Сингапуре, отменили из-за пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствует заявление на сайте форума.

«К сожалению, обстоятельства, разворачивающиеся в различных регионах, неопределенные перспективы путешествий, различная скорость развертывания вакцинации и неопределенность относительно новых вариантов коронавируса в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи с лидерами бизнеса, правительств и гражданского общества в запланированном объеме», - говорится в заявлении ВЭФ.

В связи с этим проведение встречи перенесено на первую половину 2022 года. Место и дата ее проведения будут определены позже этим летом.

Напомним, в конце 2020-го года организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) перенесли мероприятие из Швейцарии в Сингапур из-за пандемии COVID-19.

Изначально планировалось, что ВЭФ пройдет в середине мая, но из-за пандемии мероприятие перенесли на август 2021 года. Обычно форум проводят в Давосе.

Источник

Давос, Всемирный экономический форум
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