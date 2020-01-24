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General Motors представила беспилотный шаттл

24.01.2020 / 09:04
Компания Cruise, принадлежащая General Motors, представила беспилотный шаттл Origin.

Об этом сообщает портал Motor.

“Беспилотный шаттл Cruise Origin построен на совершенно новой электрической платформе General Motors”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в шаттле установлен набор сенсоров и камер, которые могут отслеживать перемещение сразу нескольких человек и других объектов, в том числе в полной темноте, во время дождя или снегопада.

Бортовая электроника беспилотника обновляется «по воздуху», а значит, транспортные компании могут снизить свои расходы.

Машина рассчитана на более 1,5 миллиона километров пробега.

Источник 

транспорт, шаттл, Беспилотный шаттл Cruise Origin, Motor
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