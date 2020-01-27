В центе Киева внедорожник сбил бетонный столб

Об этом сообщает Информатор в субботу, 25 января.

Так, на перекрестке улиц Бойчука и Подвысоцкого внедорожник Toyota задел Fiat и влетел в электроопору. В результате ботонный столб упал на проезжую часть.

Водителя внедорожника госпитализировали с незначительными травмами головы. Больше никто не пострадал.

Столб упал на дорогу и полностью перекрыл две полосы движения по направлению в сторону бульвара Леси Украинки. Также над проезжей частью повисли провода. Поэтому правоохранители регулировали движение, чтобы обеспечить безопасность водителей и пешеходов. А на Бойчука образовалась тянучка.

Коммунальщики оперативно преступили к ликвидации последствий аварии. На месте работали пять машин аварийной службы, медики, патрульные и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

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