На Закарпатье поезд протаранил грузовик, двое погибших

Об этом в комментарии сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Закарпатской области Инесса Мандзулич.

“27 января, около 12 час., в полицию поступило сообщение об аварии на железнодорожном переезде при въезде в город Тячев. Как установила оперативная группа, выехавшая на место происшествия, поезд столкнулся с грузовиком. В результате столкновения — двое погибших. Еще один пассажир грузовика госпитализирован в местную больницу” - сказала она.

На месте сейчас работала оперативная группа, детали ДТП с пострадавшими полиция обнародует позже.

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