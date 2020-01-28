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На Закарпатье поезд протаранил грузовик, двое погибших

28.01.2020 / 09:08
На железнодорожном переезде при въезде в город Тячев Закарпатской области произошла авария: поезд столкнулся с грузовиком. Двое человек погибли, один пассажир грузовика госпитализирован.

Об этом в комментарии сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Закарпатской области Инесса Мандзулич.

“27 января, около 12 час., в полицию поступило сообщение об аварии на железнодорожном переезде при въезде в город Тячев. Как установила оперативная группа, выехавшая на место происшествия, поезд столкнулся с грузовиком. В результате столкновения — двое погибших. Еще один пассажир грузовика госпитализирован в местную больницу” - сказала она.

На месте сейчас работала оперативная группа, детали ДТП с пострадавшими полиция обнародует позже.

Источник

поезд, грузовик, погибшие, Закарпатье, ДТП
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