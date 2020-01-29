В Украине выпустили почтовую марку к 200-летию открытия Антарктиды

"200 лет назад человечество открыло для себя не только Антарктиду, первые украинцы увидели этот континент. Сейчас Украина относится к тому элитному клубу стран, которые имеют возможности вести научные исследования планетарного масштаба. Украинская нация - одна из тех наций, которые обеспечивали научный прогресс всего человечества. По состоянию на сегодняшний день наша следующая 25-я научная антарктическая экспедиция имеет средний возраст участников 40 лет. Это уникальная возможность для наших ученых, не эмигрируя за границу, находясь в Украине, проводить научные исследования. Это окно возможностей, которое, к сожалению, не так часто встречают наши ученые", - сказал на церемонии спецпогашения 28 января первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович.

Как отметил на церемонии директор Национального антарктического центра Евгений Дикий, украинцы присутствуют в Антарктиде с самого ее открытия. В частности, в экспедиции, подошедшей в 1820 году к побережью Антарктиды, заместителем командира был украинец Иван Завадовский, также среди участников экспедиции Роберта Скотта, одного из первооткрывателей южного полюса, был украинец Антон Омельченко из Полтавщины. "Сейчас его правнук, тоже Антон Омельченко, работает на станции "Академик Вернадский"", - рассказал Дикий.

Также, по его словам, украинцы принимали активное участие в антарктических экспедициях и их подготовке во времена Советского Союза. Первая экспедиция в Антарктиду под флагом Украины состоялась в 1996 году. В 2020 году в марте стартует 25- я, юбилейная, украинская антарктическая экспедиция.

Один из участников этого состава экспедиции - геофизик Юрий Отруба - привезет на станцию ​​памятный конверт, открытку и марку с отражением специального штемпеля по случаю 200-летия открытия Антарктиды. На почтовой открытке и марке изображены субантарктический пингвин.

Марка выпущена в количестве 130 тысяч экземпляров, стоит 9 грн, будет использоваться для пересылки в пределах Украины.

Украинская антарктическая станция Академик Вернадский уже дважды была изображена на почтовых марках - в 1996 году, когда Великобритания передала Украине свою станцию ​​"Фарадей", и в 2009 году по случаю сохранения полярных регионов и ледников.

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