Украинские военные провели на Донбассе учения со “Смерчами”

Об этом сообщает прессцентр штаба ООС.

“На Луганщине, на базе одного из артиллерийских подразделений, который выполняет задачи в районе отвода операции Объединенных сил, состоялось показательное занятие по организации вопросов жизнедеятельности подразделений ракетных войск и артиллерии”, - говорится в сообщении.

К занятиям привлекли командиров ракетных и артиллерийских воинских частей, начальников артиллерии подразделений и офицеров-артиллеристов, которые выполняют боевые задачи в районе проведения Операции объединенных сил.

Во время практической фазы артиллеристы отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетного удара на базе реактивной системы залпового огня 9К58 «Смерч» как в повседневной деятельности, так и в кризисных ситуациях с подготовленных и неподготовленных позиционных районов в условиях, приближенных к боевым без боевой стрельбы.

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