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Берлинские панды-близнецы впервые вышли в свет

31.01.2020 / 09:34
Зоопарк Берлина Zoologischer Garten знакомит посетителей с маленькими пандами-близнецами.

Новые звезды Берлинского зоопарка впервые вышли на люди. Пандам Менг Сян и Менг Юань по пять месяцев. На публике они появились вместе с матерью Meng Meng, сообщает АА.

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зоопарк, Германия, панды, Zoologischer Garten
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