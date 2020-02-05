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В Киеве снова прорвало трубу: парковку затянуло паром

05.02.2020 / 09:14
В Киеве на улице Зодчих, 58а, сегодня, 4 февраля, произошла авария на теплосети. Пользователи социальных сетей пишут, что парковку возле торгового центра залило кипятком.

В то же время КП "Киевтеплоэнерго" сообщили, что автомобили не заливало кипятком.

"Это было еще утром. Автомобили на парковке не заливало кипятком. Вытекания теплоносителя на поверхность не было, был только густой пар. Ремонтные работы по указанному адресу ведутся без отключения пользователей от тепла", – пояснили в "Киевтеплоэнерго".

Источник

прорыв, парковка, кипяток, Киев
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