В центре Киева прорвало трубу с горячей водой. Несколько машин провалилось под асфальт

Как сообщает "Киев оперативный", в результате аварии в асфальте образовалась огромная яма в несколько метров в диаметре, по улицам растеклись потоки кипятка, а всю округу заволокло густым паром. Несколько машин ушли под асфальт.

Кадры с места событий опубликовал на своей странице в Facebook киевский фотограф Сергей Ристенко.