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В центре Киева прорвало трубу с горячей водой. Несколько машин провалилось под асфальт

06.11.2019 / 09:26
В центре Киева, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского 5 ноября произошел прорыв трубы с горячей водой.

Как сообщает "Киев оперативный", в результате аварии в асфальте образовалась огромная яма в несколько метров в диаметре, по улицам растеклись потоки кипятка, а всю округу заволокло густым паром. Несколько машин ушли под асфальт.

Кадры с места событий опубликовал на своей странице в Facebook киевский фотограф Сергей Ристенко.

В центре Киева прорвало трубу с горячей водой. Несколько машин провалилось под асфальт 01


В центре Киева прорвало трубу с горячей водой. Несколько машин провалилось под асфальт 02

В центре Киева прорвало трубу с горячей водой. Несколько машин провалилось под асфальт 03

Источник 

прорыв, труба, прорыв трубы, Киев
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