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В Киеве неизвестные подорвали “Мерседес”: водитель погиб

07.11.2019 / 09:08
В результате взрыва в Святошинском районе Киева 6 ноября погиб водитель, двое пассажиров получили телесные повреждения.

Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

“Около 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался «Мерседес». Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, повреждено транспортное средство, который в момент взрыва был неподалеку”, - говорится в сообщении.

В столице было введено специальную полицейскую операцию.

По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания введен специальную полицейскую операцию.

На месте происшествия работали представители Нацполиции, следственно-оперативная группа полиции Киева, криминалистическая лаборатория, спасатели и взрывотехники.

Источник 

Киев, взрыв автомобиля
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