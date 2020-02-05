Непогода в Украине: патрульные рассказали о ситуации на дорогах

Об этом сообщает Патрульная полиция Украина в Facebook.

"Патрульные оказывают помощь водителям, попавшим в сложные ситуации из-за непогоды - застряли на дороге в сугробах, попали в заносы или из-за гололеда не могли осуществлять движение. Проезд по всем участками дорог государственного значения обеспечен. Работают все оперативные службы", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что коммунальные службы обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами и расчищают покрытие дорог.

По сообщению Укргидрометцентра, 6 февраля в южных, восточных и Днепропетровской областях сложные погодные условия: местами сильный снег, порывы ветра 17-22 м/с, в южных областях местами 25-30 м/с, метели, снежные заносы. На дорогах Украины гололедица.

7-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем ​​до 1-6° мороза; в восточных областях и в Карпатах ночью 11-16° мороза, днем ​​5-10° мороза.

"Если вы попали в беду - звоните на линии 101, 102 и службу Укравтодор +380 (44) 287 11 40", - добавили в сообщении.

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