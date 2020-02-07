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Полиция в Киеве применила оружие для остановки угнанного Subaru с пьяным водителем

07.02.2020 / 09:14
В ночь на 6 февраля в Киеве водитель и пассажир автомобиля Subaru Forester спровоцировали погоню и ДТП с участием патрульного автомобиля.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Около полуночи на спецлинию 102 от наряда патрульной полиции поступило сообщение о применении табельного огнестрельного оружия во время преследования автомобиля и задержания водителя с признаками алкогольного опьянения в Дарницком районе столицы. На место происшествия выехали другие экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции.

Как сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко, во время патрулирования на перекрестке улиц Льва Ревуцкого и Тростянецкой внимание полицейских привлек автомобиль "Субару" с выключенными габаритными фонарями. Увидев патрульный автомобиль, водитель иномарки совершил маневр и попытался скрыться в местных дворах.

"Во время преследования водитель иномарки повредил служебный автомобиль, а затем патрульные, на основании Закона Украины "О Национальной полиции", применили табельное огнестрельное оружие для остановки беглеца. На улице Бориса Гмыри выстрелом из пистолета полицейский повредил колесо "Субару", поэтому водитель вынужден был остановить автомобиль. В этот момент из иномарки выбежали двое мужчин. Полицейские стали преследовать нарушителей и догнали водителя", - отметил начальник управления полиции.

Полиция в Киеве применила оружие для остановки угнанного Subaru с пьяным водителем 01

Полиция в Киеве применила оружие для остановки угнанного Subaru с пьяным водителем 02

Полиция в Киеве применила оружие для остановки угнанного Subaru с пьяным водителем 03

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 19-летний киевлянин, который работает на местной автостанции технического обслуживания.

"Накануне его знакомый оставил свой автомобиль "Субару" вместе с ключами зажигания для проведения ремонтных работ. Механик вместе с другим мужчиной, лицо и местонахождение которого мы сейчас устанавливаем, решили покататься на чужой иномарке", - рассказал Ткаченко.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей), ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкции по указанным статьям предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник

стрельба, полиция, пьяный, Киев, Субару
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