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Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго

20.07.2020 / 08:56
В Киеве на проспекте Гонгадзе, 32 у жилого дома произошла драка со стрельбой. В результате пострадали три человека.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"На проспекте Гонгадзе, 32, прямо возле жилого дома произошла драка со стрельбой. Причиной, по словам пострадавших, стал их цвет кожи. Пострадавшие - студенты КИСИ из Демократической Республики Конго. Их 3 человека. По их словам, они вышли из аптеки. Вызвали такси, чтобы ехать домой. Когда сели в автомобиль службы такси - к автомобилю подлетело 5 человек и с криками "чорні, що ви тут робите" (только с матом), достали их из автомобиля и начали бить. Потом кто-то начал стрелять в воздух, местные люди вызвали полицию, "скинхеды из Ривненской области" услышали приближение спецсигналов и сбежали", - сказано в сообщении.

Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 01

Отмечается, что полицейские из подразделения полиции охраны, во время проведения поисков нападавших, нашли в лесу компанию молодых людей, которое очень громко и бурно обсуждали то, как "наказали приезжих" и как разбили стекло.

Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 02

"Задержанные - бухие в хлам. Ничего умнее не придумали и сказали, что никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили таким образом решил познакомиться с ними", - говорится в сообщении.

Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 03

Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 04

Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 05

Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 06

Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 07

Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 08

Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 09

Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго 10

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драка, стрельба, полиция, Киев
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