Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"На проспекте Гонгадзе, 32, прямо возле жилого дома произошла драка со стрельбой. Причиной, по словам пострадавших, стал их цвет кожи. Пострадавшие - студенты КИСИ из Демократической Республики Конго. Их 3 человека. По их словам, они вышли из аптеки. Вызвали такси, чтобы ехать домой. Когда сели в автомобиль службы такси - к автомобилю подлетело 5 человек и с криками "чорні, що ви тут робите" (только с матом), достали их из автомобиля и начали бить. Потом кто-то начал стрелять в воздух, местные люди вызвали полицию, "скинхеды из Ривненской области" услышали приближение спецсигналов и сбежали", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полицейские из подразделения полиции охраны, во время проведения поисков нападавших, нашли в лесу компанию молодых людей, которое очень громко и бурно обсуждали то, как "наказали приезжих" и как разбили стекло.

"Задержанные - бухие в хлам. Ничего умнее не придумали и сказали, что никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили таким образом решил познакомиться с ними", - говорится в сообщении.

Источник