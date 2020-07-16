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Поймали группировку, торговавшую взрывчаткой в интернете

16.07.2020 / 13:33
Злоумышленники как минимум 3 года продавали через интернет порох. По делу обыскивают одно из предприятий "Укроборонпрома", всего обыски проходят в 5 областях.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в преступную группировку входили жители Сумской, Херсонской, Полтавской, Львовской областей и г. Киева. Проведен комплекс негласных следственных (розыскных) действий, в том числе оперативная закупка взрывчатого вещества - 25 кг пороха", - указывается в сообщении.

На текущий момент в пяти областях Украины проводятся 25 обысков, в том числе на одном из предприятий ГК "Укроборонпром", а также на частных предприятиях-посредниках, а также по месту проживания девяти членов преступной группировки, гаражных и складских помещениях, транспортных средствах."Во время обысков изъяты более 200 кг пороха и служебная документация с черновыми записями о незаконном сбыте пороха в течение последних 3 лет, а также наличные средства в сумме свыше 100 тыс. грн и 23 тыс. долларов США", - сообщают правоохранители.

По итогам проведения обысков будет решаться вопрос о задержании причастных к совершению преступления лиц, сообщении им о подозрении и избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.

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Поймали группировку, торговавшую взрывчаткой в интернете 02

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Поймали группировку, торговавшую взрывчаткой в интернете 04

Источник

взрывчатка, группировка, Укроборонпром
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