В центре Запорожья из-за сильного дождя провалился асфальт

Об этом во время выездного совещания сказал заместитель городского головы Запорожья Владимир Волобуев.

"Миллионы тратить никто не собирается. Поставлена ​​задача до 20:00 положить новый асфальт", - сказал Волобуев.

По его словам, коллектор, который находится именно на этом участке и был капитально отремонтирован в прошлом году, в рабочем состоянии, нарушений не выявлено. Дорога "поплыла", вероятно, в результате подмывания светофорной стойки. Ее также временно демонтировали.

Повреждение дорожного покрытия произошло на перекрестке проспектов Соборного и Металлургов, в результате чего там прекращено движение транспорта.

На объекте работала техника.

Во время совещания отмечалось, что в результате порывов ветра без света остались 4700 абонентов в Запорожье. На месте работают три бригады ремонтников.

Также в городе вышли из строя 34 светофора.

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