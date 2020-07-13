На Донбассе спасатели за неделю обезвредили 559 боеприпасов

Об этом в Facebook сообщает штаб ООС.

Отмечается, что в течение недели подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил активно привлекались как к ликвидации пожаров, так и к пиротехническим работам, ремонту поврежденных домов и помогали людям, пересекающим контрольные пункты въезда/выезда.

Спасатели ОС обезвредили 559 взрывоопасных предметов на Донбассе / Фото: ООС

"Основные силы и средства подразделений ГСЧС Украины привлекались к тушению отдельных очагов возгорания лесной подстилки в Новоайдарском районе на Луганщине. В настоящее время пожар полностью контролируется, угрозы распространения огня нет. Также пиротехниками ГСЧС было обследовано 35 гектаров территории Донецкой и Луганской областей, в результате чего они изъяли и обезвредили 559 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС также проводили работы по восстановлению поврежденных вражескими обстрелами жилых домов и объектов инфраструктуры на территории Донецкой области. В течение недели спасатели восстановили 48 домов. Всего с начала работ восстановлено 1272 дома, а с начала проведения ООС – 729.

Спасатели работали также в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда/выезда. Здесь они помогли 66 лицам.

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