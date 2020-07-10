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Найденный в янтаре на Ривненщине жук жил 37 миллионов лет назад

10.07.2020 / 09:08
Новый вид жука, найденного в Ривненской области, описали ученые.

Об этом сообщает специализированный журнал Invertebrate Zoology.

«Новый вид жука принадлежит семейству скритноидов. Такие насекомые встречались в природе еще 33-37 миллионов лет назад и были первым видом рода Telmatophilus», - говорится в сообщении.

Отмечается, что хотя новый вид жука и имеет сходство с современными представителями Telmatophilus typhae, у него есть и явные различия.

Кусочек янтаря обнаружили в пойме реки Веселуха, а во время его обработки были задействованы методы, разработанные ученым Екатериной Сидорчук, погибшей в прошлом году.

Новый вид насекомого решили назвать Telmatophilus sidorchukae, в знак памяти о вкладе исследователя в науку.

Источник

наука, жук, Telmatophilus sidorchukae, Ривненщина
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