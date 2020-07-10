Найденный в янтаре на Ривненщине жук жил 37 миллионов лет назад

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17:18
2 человека погибли, 7 пострадали в результате камнепада в Австрии
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09:43
В ВОЗ преуменьшают возможность воздушной передачи коронавируса — ученые
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11:46
В мире диагностировали еще 189 000 заражений коронавирусом
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14:52
Поправки Путина: ЦИК подвела итог, в Кремле говорят о "триумфе"
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11:46
Коронавирус: в мире снова фиксируют рекорд суточной заболеваемости
- 17:18
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12:48
В Конгрессе США предлагают увеличить военную помощь Украине на $25 млн
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17:20
В программу "Большого строительства" включены полуготовые объекты, которые достраивают за местные средства — СМИ
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13:12
Петрашко отрицает необходимость пересмотра макропрогноза
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12:20
В июне международные резервы Украины выросли на более чем 3 миллиарда долларов — НБУ
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10:16
Украина получила EUR11,5 млн бюджетной поддержки от ЕС - Минфин
- 12:48
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06:28
Поезд сошел с рельсов на Кировоградщине
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11:48
На 15 военных аэродромах к концу года восстановят искусственное покрытие
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11:54
Блокирована деятельность группировки торговцев оружием, организованной экс-командиром добровольческого подразделения
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12:06
Украинские военные провели масштабные учения морской авиации
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11:02
В Карпатах массово зацвела красная рута
- 06:28
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09:18
Мощный взрыв в многоэтажке в Киеве
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07:13
В США выпустили игру для детей с дефицитом внимания
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09:06
Дело Стерненко: под судом произошли столкновения, горели файеры
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08:17
На Буковине грабитель отстреливался от полицейских: двое раненых
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09:12
Перестрелка в Броварах: полиция нашла одного из организаторов
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