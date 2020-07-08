Ливни и шквалы накрыли Одесскую область: повалены более 100 деревьев, пострадали люди

Об этом сообщает пресс-служба облуправления ГСЧС.

"В результате шквального ветра и интенсивных дождевых осадков произошло подтопление отдельных участков местности и падение деревьев... В пгт. Ивановка спасатели распилили и убрали упавшее дерево с крыши райбольницы, в г. Южное на проспекте Мира - тоже убрали деревья. В с. Шевченково Килийского района провели откачку дождевой воды из 11-ти территорий частных домохозяйств на вул. Музыки, Молодежная и 8 Марта", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Великомихайловском, Любашевском районах и в г. Арциз подразделения ГУ ГСЧС продолжают откачку дождевой воды из 14 подтопленных домохозяйств.

По информации “Думской”, в результате падения деревьев в Одессе пострадали двое людей. Их госпитализировали в городскую больницу №11.

Как отметили в мэрии, коммунальные службы Одессы убирают 111 поваленных деревьев и ликвидируют 22 обрыва контактной энергосети в городе.

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