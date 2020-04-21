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В Киеве задержали мужчину, который стрелял в прохожих

21.04.2020 / 16:17
В столице полицейские задержали киевлянина, который стрелял в прохожих. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство.

"В Соломенское управление полиции обратилась жительница столицы и сообщила о том, что на улице Академика Стражеско слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехали патрульные полицейские. В ходе проведения следственных действий правоохранители узнали, что из окна третьего этажа стрелял мужчина, проживающий в одной из квартир дома", - говорится в сообщении.

Мужчина отказался добровольно впускать в дом полицию. Они попали туда при поддержке сотрудников полка полиции особого назначения №1, где во время проведения обыска обнаружили травматический пистолет.

"Чтобы скрыть свою причастность к событию, правонарушитель закопал оружие в вазон с растениями. В дальнейшем пистолет, а также три стреляные гильзы из-под резиновых пуль, которые нашли у подъезда дома, эксперты изъяли и направили на проведение баллистической экспертизы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 41-летний задержанный ранее отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Силовики открыли дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до семи лет заключения.

Источник

стрельба, полиция, Киев
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