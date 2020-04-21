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В УПЦ призвали верующих не бояться делать тест на коронавирус

21.04.2020 / 16:15
В УПЦ призвали верующих не бояться делать тест на коронавирус
Львовская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Филарет призвал верующих быть мудрыми

Самоизоляция и своевременное тестирование коронавируса COVID-19 являются основными методами предотвращения распространения болезни и даже смерти.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, об этом сказал глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров).

«В последнее время все чаще слышу сомнительные разговоры по поводу целесообразности тестирования на наличие вируса и его негативных последствий. Некоторые люди, среди которых часто можно услышать умозаключения священников и монахов, видят своего рода угрозу, утверждают, что тесты для исследования коронавируса COVID-19 якобы заражены. Эти люди активно призывают уклоняться от тестирования: некоторые - исходя из своих религиозных убеждений, а некоторые - исходя из страха быть обнаруженным носителем или больным. Всегда среди нас есть те, кто видят все иначе. Прошу в этом вопросе отбросить любую теорию заговора и не идти на поводу ложной, суеверного информации, которая распространяется невежественными людьми, псевдоправедникамы», - подчеркнул архиерей.

Митрополит Филарет призвал верующих быть мудрыми.

«Следуя таким выводам, каждый из этих провокаторов вносит сомнения в сердца других людей, возможно, толкает на прямую угрозу заболеть или быть носителем, толкает на прямую смерть. Чем апеллируют эти псевдоревнители? Якобы, не доверяя воле Божией, мы теряем веру и отступаем от любви Божьей. «Никто не может отлучить нас от любви Божией» (см. Рим. 8, 38-39), если мы действительно люди верующие и следуем за Христом в духе истины и чистоте сердечной.

Истинные старцы всегда призывают от беспечности и малодушия к благоразумию, которая появляется у человека от сопоставления сердца с умом, когда мы проверяем ум сердцем, а сердце - умом. Поэтому будьте благоразумны и в эти дни испытаний, как мудрые девы, которые заранее заготовили елей для своих светильников, делайте все, что зависит от нас самих, и оставьте независимое от нас на волю Божию», - сказал он.

Владыка Филарет рассказал, чего на самом деле стоит бояться.

«Сейчас, как никогда, мы должны действовать исходя исключительно по доброй благосклонности к ближнему, в этом и есть завещание нашей веры. Не нужно бояться тестирования, не нужно бояться заболеть. Надо бояться заразить!

Вынужденные меры изоляции трудно воспринимаются любым человеком, они ограничивают наше общение, наше привычное времяпрепровождение, однако эти меры дают нам возможность задуматься над тем, как мы живем, что мы делаем не так.

Бесспорно строгость к себе, лишения и скорби меняют нас, но в какую сторону - лучшую или худшую - снова выбирать нам», - отметил архиерей.

Источник: Inpress.ua
упц
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