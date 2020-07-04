Войти | Зарегистрироваться
09:23

понедельник,
06 июля
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Видео Видео

На мосту Патона в Киеве третий раз за полгода прорвало трубопровод

06.07.2020 / 07:56
На мосту Патона в Киеве третий раз за полгода прорвало трубопровод
Уже третий раз с марта этого года на столичном мосту Патона прорвало трубопровод.

О прорыве трубопровода в воскресенье, 6 июля, рассказали в фейсбуке сообщества "Киев Оперативный".

"Что-то ремонтировали – ремонтировали тот мост Патона, а опять вода льется как из душа", – говорится в сообщении "Оперативного Киева". Сеть под мостом Патона, напомним, запустили в эксплуатацию 58 лет назад – в 1962 году.

Издание TK Media добавляет, что прорыв мог произойти в связи с испытаниями, которые осуществляло "Киевтеплоэнерго" – специалисты искали слабые места трубопровода.

Тем временем очевидцы публикуют в соцсетях видео, как вода "фонтаном" и "водопадом" мощным потоком вытекает в Днепр.

Напомним: это второй прорыв трубопровода на мосту Патона за последние две недели. 25 июня произошел подобный инцидент, но тогда, как заявили в "Киевтеплоэнерго", повреждение было вызвано гидравлическими испытаниями теплосетей.

В марте на этом же мосту прорвало теплотрассу, в результате чего без централизованного отопления и горячего водоснабжения остались около 200 жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки.

Источник

прорыв, Киев, мост Патона
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 июля
4 июля
3 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.