На мосту Патона в Киеве третий раз за полгода прорвало трубопровод

О прорыве трубопровода в воскресенье, 6 июля, рассказали в фейсбуке сообщества "Киев Оперативный".

"Что-то ремонтировали – ремонтировали тот мост Патона, а опять вода льется как из душа", – говорится в сообщении "Оперативного Киева". Сеть под мостом Патона, напомним, запустили в эксплуатацию 58 лет назад – в 1962 году.

Издание TK Media добавляет, что прорыв мог произойти в связи с испытаниями, которые осуществляло "Киевтеплоэнерго" – специалисты искали слабые места трубопровода.

Тем временем очевидцы публикуют в соцсетях видео, как вода "фонтаном" и "водопадом" мощным потоком вытекает в Днепр.

Напомним: это второй прорыв трубопровода на мосту Патона за последние две недели. 25 июня произошел подобный инцидент, но тогда, как заявили в "Киевтеплоэнерго", повреждение было вызвано гидравлическими испытаниями теплосетей.

В марте на этом же мосту прорвало теплотрассу, в результате чего без централизованного отопления и горячего водоснабжения остались около 200 жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки.

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