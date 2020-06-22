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Мощный взрыв в многоэтажке в Киеве

22.06.2020 / 09:18
Мощный взрыв в многоэтажке в Киеве
В столице по улице Соломии Крушельницкой 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.

Как сообщили в ДСНС, по предварительной информации, под завалами есть люди. Причины взрыва пока неизвестны.

Взрывом задело этажи с четвертого по восьмой. Разрушения - с обеих сторон многоэтажки. Фасадная стена дома оказалась под угрозой обвала.

 
 
 
 
На месте происшествия работали спасатели и медики, дом оцепили. Инцидент произошел по адресу: Крушельницкая, 1/5.
 

Источник

взрыв, многоэтажка, Киев
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