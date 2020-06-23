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Взрыв в доме: в МВД сообщили детали о людях под завалами

23.06.2020 / 09:43
По состоянию на утро 22 июня остается неизвестной судьба двух жителей дома по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве, где утром 21 июня прогремел взрыв.

Об этом сообщают сайт Министерства внутренних дел, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook

Дословно МВД: "В настоящее время судьба 2-х мужчин 1976 и 1967 года остается неизвестной".

В министерстве отметили, что поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц.

Геращенко напомнил, что по состоянию на утро 22 июня спасатели извлекли тела трех погибших, двое людей еще могут находиться под завалами.

Разрушенные конструкции планируют полностью разобрать до вечера понедельника.

Геращенко также добавил, что секция на 40 квартир 10-этажки, где произошел взрыв, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит. Ее придется демонтировать.

Заместитель министра отметил, что сейчас "несущий каркас держится только за счет специальных тросов, скрепляющих разошедшиеся в разные стороны плиты".

Он также добавил, что 21 июня для того, чтобы не допустить дальнейшего обрушения дома, спасателям пришлось провести эти тросы через квартиры, непосредственно не пострадавшие при взрыве. Такие действия вызвали "необоснованно агрессивную реакцию отдельных жителей, которые потеряли от горя контроль над собой".

По словам Геращенко, сейчас на заседании государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций "положительно решается вопрос" о выделении средств на приобретение жилья для всех жителей, которые потеряли свои квартиры в результате чрезвычайной ситуации. Речь идет о 40 квартирах в секции, где произошел взрыв.

Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.
По факту взрыва в столичной многоэтажке начато уголовное производство.

Источник

взрыв, многоэтажка, Киев
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