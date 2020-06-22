ГСЧС подтвердила гибель второго человека от взрыва на Позняках

Об этом сообщает сайт ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 18:00 21 июня на месте чрезвычайной ситуации найдено 2 погибших людей".

В ГСЧС сообщили, что в результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Эвакуированы 23 человека. Деблокированы 3 человека.

Устанавливаются тросы и распорки для стабилизации конструкций дома.

Всего для проведения работ привлечено 466 человек и 67 единиц техники.

Напомним, по состоянию на 17 часов воскресенья в ГСЧС сообщали лишь об одной погибшей в результате взрыва – женщине, 1943 г.р.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате взрыва погибли два человека.

В столице по улице Соломии Крушельницкой произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.

По факту взрыва в столичной многоэтажке начато уголовное производство.

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