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ГСЧС подтвердила гибель второго человека от взрыва на Позняках

22.06.2020 / 09:42
Госслужба по чрезвычайным ситуациям подтвердила гибель двух человек в результате взрыва в доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве.

Об этом сообщает сайт ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 18:00 21 июня на месте чрезвычайной ситуации найдено 2 погибших людей".

В ГСЧС сообщили, что в результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Эвакуированы 23 человека. Деблокированы 3 человека.

Устанавливаются тросы и распорки для стабилизации конструкций дома.

Всего для проведения работ привлечено 466 человек и 67 единиц техники.

Напомним, по состоянию на 17 часов воскресенья в ГСЧС сообщали лишь об одной погибшей в результате взрыва – женщине, 1943 г.р.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате взрыва погибли два человека.

В столице по улице Соломии Крушельницкой произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.
По факту взрыва в столичной многоэтажке начато уголовное производство.

Источник

взрыв, многоэтажка, Киев
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