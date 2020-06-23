Стало известно, сколько квартир пострадали от взрыва газа в Киеве

Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел

Дословно: "Повреждено 40 квартир одного подъезда, где зарегистрировано 125 граждан. Разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж".

По состоянию на 9 утра 22 июня на месте чрезвычайной ситуации нашли 3-х погибших людей (двух женщин 1943 и 1974 года и мужчину 1991 года рождения), 5 человек травмированы.

Судьба двух человек неизвестна.

Спасатели с кинологами провели разведку завала на наличие живых людей, укрепили межэтажные перекрытия с 1 по 7 этажи и разобрали завал с 6 по 5 этажи. Сейчас продолжают разбирать завал на 4 этаже.

В связи с постоянной угрозой обрушения конструкций и ограниченным пространством для работы инженерной техники, спасатели работают вручную, с применением коленчатых подъемников и подъемного крана.

Психологи ГСЧС оказывают помощь родственникам погибших и жителям дома.

52-х жителей поврежденного подъезда №6 разместили в школе-интернате №12 и общежитии Укрзализныци, организовали питание.

Жителям близлежащего подъезда №5, где зарегистрирован 71 человек, в сопровождении спасателей разрешили забрать из своих квартир документы и вещи первой необходимости. Им также предложили расселиться в школе-интернате №12.

Дом и прилегающую территорию охраняют полицейские и нацгвардейцы.

Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

По факту взрыва в столичной многоэтажке начато уголовное производство.

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