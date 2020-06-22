Взрыв на Позняках: судьба двух мужчин остается неизвестной

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram.

«По состоянию на 9:00 22 июня участь двух мужчин 1976 и 1967 года остается неизвестной. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления людей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на месте чрезвычайной ситуации найдено 3 погибших людей (2 женщин 1943 и 1974 года и мужчины 1991 года рождения), 5 человек травмированы.

Напомним, 21 июня в 10:00 в Киеве в Дарницком районе столицы по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в одной из частных квартир прогремел взрыв, в результате чего произошел обвал междуэтажных перекрытий.

По факту взрыва прокуратура Киева открыла уголовное производство ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

Людей из дома, где произошел взрыв, временно поселят в интернате на Харьковском шоссе, 121.

Премьер-министр Денис Шмыгаль взял ситуацию под личный контроль.

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